Man deed alsof hij voetbalscout was om jongens naakt voor webcam te krijgen

Een 63-jarige man uit Eindhoven die deed alsof hij voetbalscout was, wordt vervolgd voor het verspreiden van kinderporno en omdat hij jongens onzedelijke voorstellen deed. Onder die jongens zijn onder meer voetballertjes van PSV. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De man is ook medewerker van een school. Een van de slachtoffers is daar volgens justitie leerling. De Eindhovenaar zou na de start van het politieonderzoek in augustus 2019 niet meer op de school werken, zegt het Openbaar Ministerie. Ook heeft de man geen lichamelijk contact gehad met slachtoffers. De zaak kwam in de zomer van 2019 aan het licht nadat onder meer PSV melding maakte bij de politie, meldt justitie.

Tientallen jongens

De man deed alsof hij scout van een voetbalschool was en vroeg jongens of ze zichzelf naakt wilden filmen voor de webcam. Die beelden zou hij dan gebruiken om te beoordelen of ze geschikt waren voor de sport.

Bij een doorzoeking van zijn huis vond de politie kinderporno met webcambeelden van tientallen jongens. Er werd ook andere kinderporno gevonden. Soms zou de man zich ook hebben voorgedaan als een meisje, om zo jongens te verleiden tot seksuele handelingen voor de webcam.

Lieshout en Beek en Donk

Eerder werd al duidelijk dat de man kinderen in onder meer Lieshout had benaderd. Daarvoor waarschuwde de voetbalvereniging ELI begin mei van 2019. Ook bij Sparta '25 in Beek en Donk is iets vergelijkbaars gebeurd, al is het niet helemaal duidelijk hoe de kinderen daar zijn benaderd. Ook VV Nijnsel waarschuwde in 2019 al voor de man.

