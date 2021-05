Oplichters verdienden duizenden euro's met valse webwinkels

De politie heeft woensdag twee oplichters uit Breda opgepakt, die duizenden euro's verdienden met valse webwinkels. Zeker tachtig mensen zijn opgelicht en hebben aangifte gedaan.

Alle gedupeerden bestelden via verschillende webwinkels producten zoals sieraden, speelgoed en decoratie. Zij ontvingen vervolgens niets en raakten hun geld kwijt. De man (39) en vrouw (33) zitten vast en worden verhoord.

De politie drukt mensen op het hart om altijd zorgvuldig de gegevens van een verkoper te checken. "Doe ook aan prijsvergelijking: is de gevraagde prijs reëel? Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo", schrijft de politie.