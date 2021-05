Man tilt belasting voor 560.000 euro door fraude met nepfacturen

De FIOD heeft woensdag in de gemeente Rucphen het huis doorzocht van een 31-jarige man die wordt verdacht van belastingfraude voor een bedrag van 560.000 euro. De man was niet thuis bij de inval. Er werd beslag gelegd op administratie, een auto, een boot en contant geld.

Ook komt uit onderzoek naar voren dat vermoedelijk een aanzienlijk deel van de 560.000 euro contant is opgenomen. Daarvoor is mogelijk goud in het buitenland ingekocht, dat later weer voor contant geld in Nederland is verkocht.