Nieuwe legertrucks te groot voor garage, aanpassing kazerne duurt nog jaren

De Scania Gryphus (foto: Scania) vergroot

Een blunder bij de aanschaf van nieuw defensiematerieel: de nieuwe legertrucks van Scania die sinds een aantal weken uitgeleverd worden, passen niet in de garages op de kazerne in Oirschot. Dat bevestigt de landmacht na anonieme tips aan Omroep Brabant.

Defensie bestelde na een aanbesteding ruim 2800 Scania’s van het type Gryphus. De nieuwe legervoertuigen vervangen de al veertig jaar oude 'viertonners' van DAF.

De nieuwe Scania’s, een al bestaand model, moesten nog wel worden aangepast voor militair gebruik. Hiervoor moest de Gryphus hoger op zijn wielen worden gezet. Daardoor wordt de truck dus hoger: in totaal vier meter. Ook is het nieuwe legervoertuig vier meter langer dan zijn voorganger: elf meter in totaal.

Een maatje groter

Doordat de nieuwe legervrachtwagen een maatje groter is, past deze niet in de garages in de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. De oudere garages van de verschillende eenheden zijn te laag om de Gryphus binnen te rijden voor klein onderhoud.

De trucks kunnen wel naar binnen bij de grotere militaire werkplaatsen voor groot onderhoud, maar dan blijft er te weinig ruimte rondom het voertuig over om veilig te kunnen werken.

Er is dan ook geen ruimte meer om bijvoorbeeld de cabine van de truck te kantelen voor onderhoud aan de motor. Bovendien blijft er te weinig ruimte over voor vluchtwegen. De nieuwe trucks passen niet in de parkeervakken op de kazerne en er was al te weinig parkeerruimte op de kazerne.

'Kazernes verouderd'

"De kazernes zijn verouderd, vooral in Oirschot", zo vertelt een woordvoerder van de Landmacht. ‘’Natuurlijk wil je dat het nieuw materieel vanaf het eerste moment volledig inzetbaar is en dat aan alle voorwaarden is voldaan, maar dat is helaas niet altijd het geval. Bij de aanschaf van deze trucks blijkt dat erg ingewikkeld.’’

Voor de Gryphus moet een nieuwe garage gebouwd worden. Dat wordt door het Rijksvastgoedbedrijf tegelijk opgepakt met het vernieuwen van de rest van de kazerne. Maar dat kan nog jaren duren. ‘’Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een programma gestart om tweederde van alle defensie-gebouwen aan te pakken. Daar hoort Oirschot ook bij. Maar wanneer dat voor de kazerne in Oirschot gebeurt, is nog niet bekend.’’

Buitenonderhoud

Tot die tijd moeten monteurs voor groot onderhoud aan de trucks uitwijken naar de werkplaats op kazerne Vredepeel, Vliegbasis Gilze-Rijen, legerplaats Stroe of een werkplaats van Scania in de buurt. ‘’Het zijn geen ideale oplossingen, maar we hebben keuzes moeten maken. De voordelen van de moderne en betere Scania wegen op tegen de nadelen. Ook moet er soms gekozen worden omdat je geld maar één keer kunt uitgeven.’’

Voor het klein onderhoud in de te lage garages is ook een ‘oplossing’ gevonden: eenheden wordt gevraagd het kleinere onderhoud ‘gewoon’ buiten uit te voeren. Een echte oplossing hiervoor is nog niet gevonden.

De kazerne in Oirschot heeft inmiddels twee Scania’s geleverd gekregen. Het is de bedoeling dat dat er uiteindelijk 300 worden. De levering van de nieuwe legertrucks duurt nog tot en met 2027.

De nieuwe Scania met op de achtergrond de oude Viertonner van DAF (foto: Landmacht) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.