Marco Borsato serveert drankjes op terras in Boxtel: 'Moest geheim blijven'

Marco Borsato serveert bier in Boxtel (foto: SQ Vision). Marco Borsato en Rolf Sanchez serveren bier en shotjes in Boxtel

Gasten op het terras van 't Hart van Boxtel kregen woensdagmiddag plotseling een grote verrassing: niemand minder dan Marco Borsato en Rolf Sanchez kwamen de bediening versterken. Al dansend op hun nieuwe nummer 'Hef Je Glas' serveerden de twee zangers bier en shotjes aan de gasten. "Ze maakten er een feestje van. Het was geweldig!", zegt bedrijfsleider Iris Koesen.

De actie is onderdeel van een promotietour voor het nieuwe nummer dat Borsato en Sanchez samen met Jown Ewbank opnamen. Het tweetal serveert woensdag op verschillende terrassen in Nederland en heft met de gasten het glas.

Maandag kondigden de zangers deze actie al aan via social media. "Mensen moesten onder hun post reageren bij welk terras ze langs zouden moeten gaan. Onze social media is toen ontploft. Ongelofelijk veel mensen noemden ons in de reacties. Echt supergaaf dat iedereen ons zo steunde", vertelt Iris.

"We voelden ons mega vereerd."

Dinsdag werd 't Hart van Boxtel gebeld: Borsato en Sanchez zouden bij hen langskomen. "Ja je zou het bijna niet geloven. Maar het was echt zo. We voelden ons echt mega vereerd. Marco en Rolf vertelden vandaag dat ze gewoon niet om ons heen konden. Ons café werd zo vaak genoemd dat ze wel móesten komen."

En dus was het woensdag zover. Rond half twee arriveerden de zangers in Boxtel. Maar het moest wel geheim blijven. "In een normale situatie zou het fantastisch zijn om te kunnen promoten met dat Marco en Rolf langskomen. Maar nu was dat niet verstandig. Dan zou het hele dorp op z'n kop staan, terwijl je het wel coronaproof wil houden." Om deze reden bleven de twee zangers ook maar een half uurtje in het café. "Het nieuws dat ze hier waren, ging natuurlijk als een lopend vuurtje."

"De volle dienbladen bleven komen."

Het was dus een verrassing voor de gasten die bij 't Hart van Boxtel zaten. Op het moment dat de twee zangers aankwamen, was het terras voor meer dan de helft gevuld. "Niemand had dit verwacht. Ze kwamen via onze zijdeur naar binnen en liepen vervolgens met dienbladen via de voordeur naar buiten. Hun nieuwe nummer stond op en het werd een feestje. Iedereen moest wel blijven zitten, maar het was zo leuk", vertelt Iris enthousiast.

Borsato en Sanchez gingen langs iedereen met bier en shotjes. "De volle dienbladen bleven komen." Ze waren volgens Iris ook een echte aanwinst voor het team. "Ze deden het top. Wel op hun manier, maar het was vol overtuiging en enthousiasme. Als het zou kunnen, zou ik ze wel inhuren", lacht Iris. "Ze zeiden dat ze het zelf ook superleuk vonden."

Toch vond Iris het ook spannend. "Je wil wel dat iedereen zich aan de coronamaatregelen blijft houden. Dus dat moet je natuurlijk goed regelen." De bedrijfsleider is blij dat alles uiteindelijk goed is verlopen. "Ik ben super dankbaar voor deze actie. Het is een mooi begin van onze heropening en de verruiming van de openingstijden."

Het nieuwe nummer van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Ewbank:

