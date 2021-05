Coronanieuws: 907 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

09.55

Circa 10 procent van de mensen met een medische indicatie ontvangt deze week een uitnodiging voor vaccinatie tegen het coronavirus, of heeft die in de afgelopen dagen ontvangen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt dat naar aanleiding van een bericht in het AD. Het instituut is zelf tevreden over de gang van zaken. "Het was een heel grote logistieke operatie. We hebben in korte tijd 1,54 miljoen uitnodigingen verstuurd, daar waren we blij mee", zegt een woordvoerster.