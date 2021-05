Coronanieuws: Helft minder wildplasboetes vanwege pandemie

08.00

Een Nederlandse groep van coronasceptische actievoerders heeft sinds februari gecoördineerd onjuiste en misleidende informatie over corona verspreid. Dat meldt journalistiek platform Pointer van KRO-NCRV, dat de afgelopen drie maanden undercover ging in deze groep. De groep actievoerders spoorde via de berichtendienst Telegram medestanders aan om nepaccounts op sociale media aan te maken en heeft deze trollen dagelijks voorzien van desinformatie over het coronavaccin. GGDen, politici en prominente artsen worden door de leden van dit trollenleger online, maar ook fysiek lastiggevallen, aldus Pointer.