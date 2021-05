Vrouw met veel geweld verkracht in park in Breda: 4 jaar cel en tbs

Het Van Sonsbeeckpark in Breda (foto: Google Streetview). vergroot

De rechtbank heeft een man (28) uit Breda veroordeeld omdat hij een vrouw met zeer veel geweld heeft verkracht in een park in Breda. De man moet vier jaar de cel in en krijgt daarna tbs met dwangverpleging. Dat was ook wat het OM voor ogen had.

In de nacht van 6 op 7 september 2017 zag verdachte J.B. in Breda een vrouw (24) fietsen. Het slachtoffer was op weg naar huis. De Bredanaar ging naast haar fietsen. Hij dreigde haar neer te steken als ze niet deed wat hij wilde en nam haar mee naar het Van Sonsbeeckpark. Daar verkrachtte hij haar meerdere keren.

Na afloop moest ze zich intensief wassen in de parkvijver. De man ging er vandoor en de vrouw verstopte zich meer dan een uur in totale angst. De dader kon ontkomen.

Signalement klopte

Volgens de rechtbank is er geen enkele reden om te twijfelen aan de aangifte van de vrouw. Ook de spullen die zijn gevonden in het park ondersteunen haar verhaal. De verdediging ontkende niet dat de vrouw verkracht was, maar stelde dat J.B. niet de dader was.

Volgens de rechtbank kwam het signalement dat de vrouw gaf overeen met dat van de verdachte. Hij werd ook herkend aan een bijzonder straattaalaccent. Bovendien is er DNA van de verdachte gevonden op de bh-sluiting van het slachtoffer. Dat is daar volgens de rechtbank terechtgekomen toen hij die sluiting losmaakte.

Gevaar voor de samenleving

Het Openbaar Ministerie (OM) had een paar weken geleden vier jaar celstraf en tbs tegen de Bredanaar geëist. Volgens het OM is de Bredanaar een gevaar voor de samenleving omdat hij steeds weer de fout in gaat. De boodschap van het OM kwam erop neer dat hij straf én een behandeling nodig heeft. De rechtbank is het daar mee eens.

De verdachte heeft een psychische stoornis. Wat precies is onduidelijk, daar is nader onderzoek voor nodig. Volgens de rechter is er inderdaad sprake van gevaar voor herhaling.

De verdachte heeft altijd volgehouden dat hij het niet was. De Bredanaar was niet in de rechtszaal aanwezig bij de uitspraak, dat had hij op de zitting al aangekondigd. Ook zijn advocaat ontbrak. Alleen het slachtoffer was er. Ze werd na afloop opgevangen en was in tranen.

Fors strafblad

De Bredanaar heeft al lang een fors strafblad. Hij stond onder toezicht van de jeugdreclassering toen hij in 2010 en 2011 twee vrouwen verkrachtte. Daarvoor kreeg hij twee jaar cel én tbs. In 2017 mocht hij stapje voor stapje weer wennen aan de vrijheid, met een enkelband. De man keerde terug naar Breda. Daar ging hij wéér de fout in.

Een week na de brute parkverkrachting drong de verdachte een huis binnen in de Merwedestraat, in de wijk Westeinde. Daar stak hij een vrouw neer en daarna sloeg hij op de vlucht.

Binnen korte tijd drong het nieuws door in de volksbuurt en kwamen er veel buurtbewoners in actie om hem te pakken. Dat lukte in de Pijnboomstraat, in de wijk Tuinzigt. Omstanders filmden toen dat hij hij op de grond lag. De politie moest met de diensthond tussenbeide komen om de verdachte te kunnen arresteren. Tijdens zijn verhoor werd duidelijk dat hij ook de parkverkrachter moet zijn geweest.

Voor de zaak van de neergestoken vrouw is de man in 2018 al veroordeeld. Hij kreeg drie jaar en ook tbs. Die zaak loopt nog wel voor zover bekend en ligt bij de Hoge Raad.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.