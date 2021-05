Politiemacht uitgerukt voor overval die geen overval bleek te zijn

Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties. Volgende Vorige vergroot 1/2 Arrestaties na 'verdachte situatie' bij bakker, agenten dragen schietvesten

De politiemacht die woensdagavond laat bij de Helftheuvelpassage in Den Bosch in actie kwam, was daar vanwege een overval die geen overval bleek te zijn. Dat laat de politie donderdag weten. Twee mannen zijn in een bakkerij aangehouden, omdat ze geen ID-bewijs konden laten zien.

Joris van Duin & Tonnie Vossen Geschreven door

Mogelijk was het tweetal er 'gewoon' aan het werk. Volgens een buurtbewoner ging het op personeelsleden. De politie kan daar vooralsnog niks over zeggen.

Agenten in acht politieauto's, een arrestantenbus en een helikopter die 'toevallig in de buurt was' haastten zich woensdagavond naar winkelcentrum de Helftheuvelpassage. Dit na een melding van een overval bij Boulangerie Broodnodig.

Politiemannen -en vrouwen droegen kogelwerende vesten en gingen met een politiehond naar binnen. Twee mannen werden geboeid meegenomen, omdat zij zich volgens een politiewoordvoerder in eerste instantie niet konden identificeren.

34-jarige man

Een van hen kon dat op het politiebureau wel. Daarom mocht deze 34-jarige man weer gaan. De politie zoekt uit wie de 'andere meneer' is.

