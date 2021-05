Sophie kreeg al 7 oproepen voor een prik en het einde is nog niet in zicht

Het einde van de uitnodigingen is nog niet in zicht (foto: Omroep Brabant) vergroot

Terwijl veel mensen nog reikhalzend uitkijken naar hun oproep voor een coronavaccinatie, kan Sophie uit Helmond er ondertussen bijna een plakboek mee vullen. Ze kreeg al zeven uitnodigingen voor een prik en het einde is nog niet in zicht. "Ze hebben helemaal geen idee wie er al geprikt is."

Sophie werkt in de zorg en valt daarnaast ook nog in de risicogroep die normaal gesproken in aanmerking komt voor de griepprik. ‘’Ik kreeg één uitnodiging van de branchevereniging, een vanuit de griepprikgroep en nog zeker vijf oproepen die naar mijn cliënten zijn verstuurd maar aan mij waren gericht’’, vertelt ze.

Die vijf brieven kwamen van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die zorgt voor de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb). ‘’Had dat nou echt niet anders gekund? Bijvoorbeeld door één uitnodiging naar mij te sturen in plaats van naar al mijn cliënten?’’

"Op deze manier krijg je dus wel een heel vertekend beeld van de vaccinatiecijfers."

Ze hapte vrijwel direct toe en liet zich eind april vaccineren. Maar daarna bleven de uitnodigingen binnenstromen. ‘’Ze hebben helemaal geen idee wie er al geprikt is. Dit is zo krom als een hoepel.’’

Deze week meldden media dat van de anderhalf miljoen mensen die op basis van een medische indicatie de afgelopen weken zijn opgeroepen voor een coronaprik, niet eens de helft een afspraak heeft gemaakt. "Ik weet niet of ze mijn uitnodigingen ook meenemen in de berekeningen, maar op deze manier krijg je dus wel een heel vertekend beeld van de vaccinatiecijfers.’’

Het einde van de oproepen is nog niet in zicht voor Sophie, denkt ze zelf. "Door corona kan ik bij een aantal cliënten op dit moment niet terecht. Daar ligt misschien ook nog wel een uitnodiging op mij te wachten."

"Ik kan met elke uitnodiging ieder moment bellen voor een afspraak."

Daar komt nog bij dat haar geboortejaar nog niet aan de beurt is geweest. "Ik ben van 1990. Als ons geboortejaar aan de beurt is krijg ik waarschijnlijk weer een uitnodiging. Dan ga ik aardig richting de tien oproepen, gok ik zo."

Ze vindt het onbegrijpelijk. "Niet dat er zeven keer een vaccin voor me klaar lag, maar ik had me wel zeven keer kunnen laten inplannen. Ik kan met elke uitnodiging ieder moment bellen voor een afspraak."

Sophie kan de inhoud van de brieven inmiddels haast dromen en volgens haar is ze niet de enige. Ook een aantal collega’s van haar ontvingen meerdere vaccinatie-oproepen.

"Dubbelingen eruit filteren is te ingewikkeld voor ons systeem."

Bij het RIVM zijn ze bekend met de dubbele uitnodigingen. "Al is dit wel wat veel", zegt een woordvoerder. "Maar we kunnen de dubbelingen er niet uitfilteren. Dat is te ingewikkeld voor ons systeem." Volgens haar is het RIVM niet verantwoordelijk is voor grote hoeveelheid oproepen van de SVB.

De SVB laat weten zoveel uitnodigingen te versturen, omdat in de zorg de medewerkers worden uitgenodigd door hun werkgever. In dit geval zijn alle cliënten los van elkaar een soort werkgevers. Volgens een woordvoerder wordt het ook gedaan om geen zorgverleners te missen. "Beter dubbel dan niet, gezien het belang van vaccineren."

