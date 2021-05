Geldkist van kapelletje wéér geplunderd: 'Blijf van andersmans spullen af!'

Foto: Instagram Wijkagenten_Markdal_Buiten vergroot

Het kapelletje in Chaam is deze week opnieuw bestolen. Bezoekers vonden al meerdere keren een opengebroken geldkistje. De politie spreekt over 'laffe daders' en de beheerders van Kapel Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw begrijpen er niets van. "We merkten al weken dat er iets niet klopte."

"Ben je echt een grote jongen? Meld je dan." Duidelijke taal van wijkagent Pascal van Baaren op Instagram. Van Baaren spreekt van een laffe diefstal. "Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt. Blijf met je vingers van andermans spullen af."

Vernielde deksel

Stichting Kapel Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw baalt enorm van de situatie. "Dit is natuurlijk heel erg vervelend", aldus voorzitter Ine Ultee. "We zijn niet gewend dat er iets wordt weggehaald. Nu merkten we al een paar weken dat er iets niet klopte. Er zat nauwelijks tot geen geld in het offerblok."

Dinsdagmiddag ging een vrouw met haar kleinkinderen een kaarsje branden bij de kapel. "Zij ontdekte dat het kistje was opengebroken. Het deksel was vernield. Dat was zes weken geleden ook al gebeurd, maar toen was het gerepareerd." Aan de deksel was toen ook al te zien dat er aan gewrongen was. "Dat zagen we aan de beschadigingen."

Gehengeld

Hoeveel geld er precies is gestolen, is onduidelijk. In een normale week zit er 5 euro in het kistje, maar in drukke tijden soms wel 25 euro. De wijkagent vermoedt dat er ook uit het kistje is gehengeld, want bij de vorige diefstal was het niet beschadigd.

"Het is een plek die veel bezocht wordt door wandelaars en fietsers", zegt Ine. "Er zit bijna altijd wel iemand en er worden veel kaarsjes aangestoken." Elke week worden er door twee vrouwen verse bloemen geplaatst bij de kapel. "Het is een historische plek waar heel veel mensen tot rust komen en troost vinden. Het is een plek van hoop en vrede. Het zou jammer zijn als mensen dit kapot maken. Daarbij is het extra wrang dat dit in de Mariamaand gebeurt."

Extra surveilleren

De Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw kapel ligt aan de Kapelweg in Chaam. Een afgelegen plek waar de politie de komende tijd meer wil gaan surveilleren. De wijkagent hoopt dat de daders stoppen. "Een paar centen als buit, met veel kosten aan schade. Doe normaal en laat de spullen die niet van jou zijn heel."

