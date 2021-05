Nikkie de Jager interviewt koningin Máxima bij Songfestival: 'Enorme eer'

Nikkie de Jager en koningin Maxima (foto: Joyce Hansson - AVROTROS) vergroot

Nikkie de Jager heeft koningin Máxima geïnterviewd voor het Eurovisie Songfestival. De twee spraken erover hoe belangrijk muziek voor de ontwikkeling van kinderen is. Voorafgaand aan het interview liet de YouTube-ster uit Uden op haar socialmediakanalen weten dat ze het heel spannend vond om de koningin te ontmoeten.

De week en misschien zelfs wel het jaar van Nikkie de Jager kunnen niet meer stuk. Eerder werd ze al overladen met complimenten hoe goed ze het Eurovisie Songfestival presenteert. En donderdag mocht ze ook nog Koningin Máxima interviewen in 'LookLab', haar Songfestivalserie op YouTube.

Voorafgaand aan het interview liet Nikkie via haar Instagrampagina al duidelijk weten dat ze erg enthousiast en gespannen was, omdat ze de vorstin mocht ontmoeten. "Alsof het presenteren van het Eurovisie Songfestival nog niet een enorme eer was, mag ik ook nog koningin Máxima spreken."

Nederlands leren met kinderliedjes

In het interview spreken de twee onder meer over hoe de koningin Nederlandstalige liedjes gebruikte om de taal te leren. Ze begon met kinderliedjes omdat daarin veel woorden continu herhaald worden. Als Nikkie vraagt of de koningin een favoriet had, antwoordt Máxima: "15 miljoen mensen."

Koningin Máxima is erevoorzitter van de Stichting Meer Muziek in de Klas, een organisatie die ervoor zorgt dat er op de basisschool meer en beter muziekonderwijs wordt gegeven omdat dit kinderen helpt bij hun ontwikkeling. Om die boodschap uit te dragen schoof ze aan bij Nikkie de Jager in haar LookLab tijdens het Eurovisie Songfestival.

Bekijk hier het interview:

