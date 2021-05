Coronanieuws: 750 nieuwe besmettingen in Brabant

11.33



Er liggen 22 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In totaal liggen er nu 283 coronapatiënten in het ziekenhuis in onze provincie. 28 mensen werden in het afgelopen etmaal ontslagen uit het ziekenhuis en vijf mensen zijn overgeplaatst. Twee mensen in het ziekenhuis overleden als gevolg van het coronavirus.