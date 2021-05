Coronanieuws: weer minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

03.30



De kans is groot dat Nederland vrijdag voor de 250e achtereenvolgende dag meer nieuwe coronagevallen heeft dan de zogeheten signaalwaarde. Dat is de grens waarbij alarmbellen afgaan. Die staat op zeven positieve tests per dag op elke 100.000 inwoners. De laatste keer dat Nederland onder die limiet bleef, was op 13 september vorig jaar. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend had het RIVM 4688 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op 26,9 gevallen per 100.000 Nederlanders. De afgelopen zeven dagen zijn bijna 32.000 coronabesmettingen vastgesteld, 26,2 per 100.000 mensen per dag.