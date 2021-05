Cocaïne verstopt in uitgeholde boomstammen, proces Martien R. gaat verder

Een van de smokkel-boomstammen (foto: Douane België). vergroot

Uitgeholde boomstammen vol cocaïne: 1561 kilo in totaal. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie leidde het spoor naar Martien R. in Oss, de hoofdverdachte uit Operatie Alfa. Vrijdag gaat het proces over die grote drugsvangst met een straatwaarde van 75 miljoen euro. Martien R. ontkent van begin af aan alle beschuldigingen.

Martien R. (50) zelf is de belangrijkste verdachte in deze zaak. Hij wordt vrijdag opnieuw in alle vroegte overgebracht vanuit het huis van bewaring in Zutphen naar de rechtbank in Den Bosch.

De rechtbank, OM en advocaten praten dan de hele dag over die zaak die ze zich ook bij de Belgische autoriteiten nog wel zullen herinneren.

De douane van Antwerpen had veel gezien en ook steeds meer cocaïne die binnenstroomde. Maar de vondst van 7 augustus 2018 was toch ook een verrassing. Een paar dagen eerder was er in een containerschip nog 1727 kilo coke binnengekomen tussen de bananen uit Ecuador.

Dat was een bekende smokkelmethode. Maar deze partij zat verstopt in uitgeholde boomstammen uit Colombia. Zoiets creatiefs was opvallend.

Afluistermicrofoons

Niemand werd opgepakt. Er leek geen enkele relatie met Brabant. Maar in Oss liep toen al in stilte het grote rechercheonderzoek naar de familie R. De afluistermicrofoons vingen gesprekken op over deze lading drugs.

De rechtbank gaat de beschuldigingen eerst bespreken met Martien R. Daarna legt het OM alle bewijs op tafel, vrijwel zeker ook de afgeluisterde gesprekken die de kern vormen. Daarna volgt het pleidooi van de advocaat. Een strafeis komt pas begin juli.

Pakketjes coke in de boomstam (foto: Douane België) vergroot

Lees alles over Operatie Alfa in ons dossier.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.