Martien R. verlaat boos de rechtszaal, proces onderbroken

De hoofdverdachte in de grote drugszaak Operatie Alfa Martien R. is vrijdagochtend boos uit de rechtszaal vertrokken. Hij voelt zich niet serieus genomen en zegt dat hij bang is dat hij al is veroordeeld. Ook zijn advocaat is opgestapt. De rechtbank heeft besloten dat er vrijdag niks meer gebeurt en dat het proces dinsdag verder gaat.

"Ik doe hier niet aan mee. De schijn van partijdigheid zweeft over deze rechtbank. Mijn gevoel is dat deze rechtbank de strafeis al in het hoofd heeft zitten. U bent al over de streep en dat hoort niet", zei Martien R. bij het begin van de zitting.

'Onwillige honden'

"Ik voel me niet serieus genomen. Er zijn misstanden, het gelieg waar we eerder deze week over hoorden." Martien R. beschuldigde de rechtbankvoorzitter ook van partijdigheid. "U zit op de verkeerde stoel. In uw vorige werk was u officier van justitie. Ook uw beide collega's bakken er niks van. Met onwillige honden is het moeilijk hazen vangen, zei mijn vader altijd."

Martien R. zei, net als zijn advocaat, dat alle andere verdachten vanaf nu weigeren te verschijnen in de zaal. Na zijn verhaal stond hij op en liep hij naar de deur, richting cellenblok.

Ook zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers liep weg. Buiten de zaal zei hij dat hij verwacht dat zeker 8 van de 15 verdachten zullen weg blijven. Als dat zo uitpakt heeft dat voor de procesdag vrijdag geen gevolgen.

Afluisteroperatie

Advocaat Kuijpers zegt dat de boosheid voortkomt uit de teleurstelling van donderdag. Toen besloot de rechtbank geen enkel verzoek dat hij had gedaan toe te wijzen.

Kuijpers en de andere advocaten willen meer informatie over onder meer de afluisteroperatie. Ze denken dat de politie de regels heeft overtreden en daarom willen ze volledige openheid over de werkwijze.

Maar de rechtbank bepaalde donderdag dat er genoeg bekend is. De advocaat zei dat hij even overwoog om de rechtbank te wraken maar dat dat toch tot niets leidt. De rechtbank is al eerder een keer tevergeefs gewraakt.

Bij wraking gaan de advocaten uit van partijdigheid. Als dat bewezen wordt dan wordt hij of zij vervangen worden door een andere rechter.

Bemiddeling?

R. zat sinds een uur of tien in een cel te wachten op transport terug naar de gevangenis. Kuijpers is een tijd binnen gebleven voor wat interviews.

De advocaat werd rond half elf aangesproken door de parketpolitie. Volgens de rechtbank was hij nog gevraagd om terug te keren, om de uitspraak bij te wonen. Die was rond twaalf uur. Maar zowel advocaat als verdachte waren er niet bij.

De rechtbank benadrukte dat het belangrijk is dat de verdachte en de advocaat het proces bijwonen. De rechtbankvoorzitter stelde 'een moment van bezinning' voor.

Dinsdag staat de volgende procesdag gepland, dan weer met Martien R. en met een groep andere mensen die worden verdacht van de smokkel van 315 kilo coke.

Cocaïne

De zitting zelf had vrijdag moeten gaan over drugssmokkel. Begin augustus 2018 werd een lading coke in uitgeholde boomstammen in een containerschip over de Westerschelde naar Antwerpen vervoerd. Daar controleerde de Belgische douane de lading en werden de drugs gevonden.

Niemand is toen opgepakt maar op pakweg 120 kilometer afstand in Oss, vingen verborgen microfoons wel iets interessants op. De politie hoorde een man iets zeggen over deze partij drugs. En volgens het OM was die man Martien R.

De zitting van vrijdag had in feite het echte begin van de rechtszaak moeten vormen.

Maar alles is onzeker, omdat de hoofdverdachte en een fors deel van de andere verdachten met hun advocaten vanaf nu weigeren te komen.

