Dierenarts moet kat Sila laten inslapen: 'Leek wel auto overheen gereden'

Sila in betere tijden (foto: Çigdem Remet). vergroot

Toen Çigdem Remet uit Den Bosch haar katje Sila vond, dacht ze: die is helemaal verkeerd terechtgekomen. Toen ze haar oppakte was de achterkant zo slap dat het naar beneden hing 'als een touw'. Ze had zoveel verwondingen dat de dierenarts het katje moest laten inslapen. Die had ook heel veel vragen over hoe het kon dat de kat er zo ernstig aan toe was. Çigdem kon er niet meer omheen: haar Sila is zwaar mishandeld.

Fieke Nobel Geschreven door

Çigdem zat binnen toen ze haar negen maanden oude kat hoorde schreeuwen. Buiten zag ze dat Sila op het dak van de aanbouw lag. Ze kon alleen haar kopje en voorpootjes bewegen. Het katje liet zich naar beneden vallen en schoof richting haar baasje, zodat die haar kon pakken. Die wist meteen dat er iets helemaal niet goed was met haar.

Dierenarts

Toen de dierenarts Sila zag was duidelijk dat de verwondingen ernstig waren. "Die vroeg meteen: is er een auto over haar heen gereden? Haar achterkant bleek helemaal verlamd." Daarnaast had ze een wond bij haar staart die zo diep was dat haar staartwervels zichtvaar waren. Maar ze is gevonden op een dak in de tuin, daar rijden geen auto's. En hoe kan een verlamde kat op een dak terechtkomen? Çigdem zit nog steeds met vragen, een week nadat het gebeurde.

De kat was niet meer te redden en de dierenarts heeft haar laten inslapen. "Ik heb haar daarna meegenomen om afscheid te nemen van de andere katten. Ik merk dat ze niet kunnen accepteren dat Sila dood is. Mijn dertienjarige zoon ook niet en ik ook niet."

Brief

De hele buurt rond de Leystraat in Den Bosch heeft inmiddels een brief in de bus waarin staat wat de kat overkomen is. Dat had de wijkagent Çigdem geadviseerd. Ze hoopt dat iemand weet wat haar kat is overkomen. Wie meer weet wordt in de brief geadviseerd te bellen met de politie of Meld Misdaad Anoniem.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.