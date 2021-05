Model Tara waarschuwt jonge meiden: 'Neem niet zomaar een borstvergroting'

Wachten op privacy instellingen... Model Tara heeft spijt dat ze borstimplantaten heeft laten plaatsen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Model Tara waarschuwt jonge meiden voor borstimplantaten die kunnen gaan lekken.

Model Tara Koppers (29) uit Oirschot zag er op de foto’s stralend uit, maar van binnen ging ze kapot. Haar borstimplantaten lekten en zorgden voor een lange lijst aan klachten. Deze week gingen de implantaten eruit. Met haar verhaal wil ze jonge meiden waarschuwen.

Tara haalt als bewijs een emmertje tevoorschijn. Het deksel gaat eraf en daar liggen de implantaten die eruit zijn gehaald. Met wat bloed erbij. Eén borstimplantaat heeft nog een vorm, maar de andere lijkt op haargel die in de emmer is gegooid. “Dat ik dit in mijn lichaam heb gehad! Ongelofelijk. Normaal gesproken is een implantaat rond en intact. Hij zou niet mogen lekken, maar dat is niet aan mijn siliconen af te zien. Deze is helemaal leeggelopen.“

Het model werd door mannensite FHM eerder opgenomen in de FHM500 met de mooiste vrouwen van Nederland en schrijft dat ze wel eens vergeleken wordt met Angelina Jolie en Megan Fox. ‘Er zijn slechtere rijtjes om in genoemd te worden’, staat te lezen bij haar foto’s. Ook hing Tara met haar foto voor een zomercampagne van Radio 538 in alle bushokjes in Nederland. Ze speelde in videoclips, maar nu wil ze op een andere manier in de publiciteit komen. Ze noemt de borstimplantaten die ze liet plaatsen ‘tikkende tijdbommen’.

"Mijn beide implantaten zijn kapot en zitten door mijn hele lichaam verspreid."

Tara was 22 toen ze een borstvergroting onderging. Ze was onzeker en dacht dat dit de enige oplossing was om daar wat aan te doen. “Na de zwangerschap en borstvoeding was er niet veel meer van over. Veel vrouwen houden daarna theezakjes over en dat was bij mij ook. Omdat ik modellenwerk doe, speelt het schoonheidsideaal ook mee. Ik stond me in een hoekje om te kleden, met de armen voor mijn borsten, omdat ik mij zo schaamde. Dat was de reden om siliconen te nemen. Ik was nog redelijk jong. Op dat moment was ik er blij mee.”

Dat duurde niet lang. Volgens Tara gingen de borstimplantaten lekken. “Deeltjes van de siliconen komen dan los en komen in je bloedbaan terecht. Mijn beide implantaten zijn kapot en zitten door mijn hele lichaam verspreid. Daar kun je op gaan reageren”. Dat gebeurde. Ze kreeg een lijst aan klachten. “Ik heb er minstens 35. Ik ben altijd moe. Ik heb ook huiduitslag. Jeuk. Stressgevoelens, depressieve klachten. Rug- en gewrichtsklachten. Noem maar op.”

Ze ging ermee naar de kliniek waar de implantaten zijn geplaatst. “Daar hebben ze mij naar huis gestuurd. Ze zeiden dat er vast niks aan de hand was. Ik vertrouwde het niet. Er is toen in het ziekenhuis een echo gemaakt en daaruit bleek dat het borstimplantaat stuk was. Ze zagen dat het in mijn bloedbaan zit, achter mijn borstbeen en in mijn lymfeklieren. Dan moeten de implantaten er gewoon uit. Ze hebben mijn borsten helemaal schoongemaakt, maar het kan er nooit helemaal uit. Ik weet niet wat er op lange termijn nog voor klachten kunnen ontstaan. En of mijn klachten blijvend zijn of dat ze weggaan. Wat ik heel kwalijk vind, is dat de kliniek zegt dat ze niet kunnen lekken. Ik heb mijn siliconen als bewijs. Ze kunnen wel degelijk lekken.”

"Je bent mooi zoals je bent en die boodschap wil ik overbrengen. Deze ellende is het niet waard.”

Tara moet nu wekenlang herstellen. Ze ligt op de bank bij haar ouders met het mobieltje in de hand. Op social media deelt ze haar verhaal en staat ze huilend voor de camera. Ze wil anderen waarschuwen. “Vandaag de dag gaan siliconen nog steeds als warme broodjes over de toonbank. Ik ben mijn verhaal gaan delen op TikTok en mijn andere socialmediakanalen. Ik ben ervan geschrokken hoeveel vrouwen dezelfde soort klachten hebben en met vragen zitten waarop ze een antwoord zoeken. Ze laten ze ook weghalen. Of ze zeggen dat ze de implantaten niet meer laten plaatsen.”

Of ze zich nu weer in een hoekje gaat omkleden tijdens een modellenklus weet ze nog niet. “Ik weet nog niet hoe het er uitziet. Mijn borsten zijn nu een stuk kleiner dan dat ze van mijzelf al waren voor de operatie. Die klap moet misschien nog komen. Het voelt nu echt als een opluchting. Vrouwen denken dat ze grote borsten moeten hebben omdat mannen dat mooi vinden, maar ook kleine borsten kunnen mooi zijn. Het schoonheidsideaal van tegenwoordig: wees blij met wie je bent. Je bent mooi zoals je bent en die boodschap wil ik overbrengen. Deze ellende is het niet waard.”

Tara heeft een letselschade-advocaat in de arm genomen omdat ze kliniek wil aanklagen.

Een van de borsten is volgens Tara verzakt doordat de implantaat is gaan lekken. vergroot

Zo zagen de siliconen er na de verwijdering uit. vergroot

vergroot

