Onderzoeker over siliconen implantaten: 'Ze lekken allemaal, vanaf dag 1'

Zo zagen de siliconen van Tara er na de verwijdering uit. vergroot

Henry Dijkman doet al twintig jaar onderzoek naar siliconen implantaten en maakt zich grote zorgen. Volgens hem bestaat er geen honderd procent veilige siliconen borstvulling. ‘’Ze lekken allemaal, vanaf dag 1. Het zijn afstoters van giftige stoffen.’’ Toch ziet hij de populariteit bij jonge meiden als Tara uit Oirschot toenemen.

Dijkman is wetenschappelijk docent aan de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen en Arnhem. Vooral op social media als TikTok ziet hij dat zowel jonge vrouwen als jonge mannen steeds verder gaan als het gaat om schoonheid. "Het lijkt op zulke platforms wel dat je er niet meer bij hoort als je je niet laat verbouwen."

Totale onzin waardoor jongeren als Tara een verkeerd beeld van zichzelf krijgen, meent Dijkman. "Begin er nooit aan! Blijf natuurlijk."

Hij hekelt de slechte en onvolledige voorlichting van sommige artsen. "Zij zeggen dat zij de Rolls-Royce onder de siliconen borstimplantaten hebben. Ze zijn ook wel heel erg sterk, je kunt er met een auto overheen rijden, maar in je lichaam is dat heel anders. De veiligheid van die implantaten is nooit aangetoond."

"Ik ken verschillende vrouwen die alleen nog maar in bed kunnen liggen.’’

De wetenschapper deed de afgelopen jaren onderzoek naar de siliconen borstvergroters en deed schokkende ontdekkingen. "Een derde van alle siliconen scheurt binnen tien tot vijftien jaar." En als ze niet scheuren, komt de giftige gel volgens hem wel op een andere manier in je lichaam. "Op een gegeven moment gaan allerlei lichaamsprocessen toch aan die implantaten knabbelen waardoor kleine stukjes lekken en dan gaat het door je hele lichaam."

Het lijkt misschien allemaal heel mooi, totdat het misgaat en je er goed ziek van wordt. Breast Implant Illness, oftewel siliconentoxiciteit, heet de ziekte die volgens de onderzoeker een veertigtal symptomen heeft die door artsen niet altijd even goed herkend worden. "Dat gaat van gewrichtspijn en vermoeidheid tot het niet op woorden kunnen komen en zenuwaandoeningen. En als je pech hebt, beland je in een rolstoel. Ik ken verschillende vrouwen die alleen nog maar in bed kunnen liggen."

"Als je er last van krijgt, moet je ze meteen laten verwijderen."

Hij begrijpt dat het voor sommigen vrouwen een kwaliteit van leven is maar: "Als je er last van krijgt, moet je die afgevers van giftige stoffen meteen laten verwijderen. Als je er op tijd bij bent, herstelt je lichaam binnen enkele maanden. Wacht je te lang, dan gaat het steeds verder in je lichaam zitten en duurt het herstel langer of worden de gevolgen groter."

Voor Tara is het waarschijnlijk nog op tijd geweest. Dijkman is blij dat zij jongeren op TikTok bewust probeert te maken van de gevaren van siliconen borsten.

