Grootste dorpsbarbecue van Nederland: 'Maar wel in je eigen tuin blijven'

3500 hamburgers, sateetjes en speklapjes gaan er zondagmiddag tegelijkertijd de barbecue op in Achtmaal. De grootste dorpsbarbecue van Nederland wordt dit jaar vanwege corona verspreid over zo’n 250 achtertuintjes gehouden. Om toch nog een beetje ‘wij-gevoel’ te beleven, kunnen de 700 deelnemers via een livestream elkaars culinaire verrichtingen volgen.

Om exact vier uur moeten de kooltjes en brandertjes op temperatuur zijn voor de start van het dorpsfeest, waar de wijde omgeving door de rook van kan meegenieten. “Dat zal een kick geven, al die barbecues die tegelijk branden. Ik hoop dat door ‘Heel Achtmaal bakt’ niet alleen ons dorp maar ook Brabant en de rest van Nederland weer in positieve flow komen”, vertelt Leroy van Laarhoven, een van de organisatoren.

De barbecuefanaten kunnen tijdens het festijn foto’s en filmpjes met elkaar delen. Verder doen razende reporters verslag op de livestream. Volgens de organisatie is het belangrijk dat de deelnemers zich aan de coronaregels houden en niet bij elkaar langsgaan. “Dat is ook de reden waarom we de barbecuepakketten voor maximaal twee personen zijn samengesteld”, legt Björn Jorissen van de organisatie uit.

"Weer of géén weer, er wordt gebarbecued."

In 2018 werd de dorpsbarbecue voor het eerst gehouden in samenwerking met de plaatselijke supermarkt en het buurtschap. Björn: “We kregen veel positieve reacties, van jong tot oud. De mensen vinden het fijn om dingen samen te doen. Zeker nadat de kermis in het pinksterweekend uit het dorp verdwenen is. Als je ziet dat zich meer dan 700 deelnemers hebben aangemeld, zegt dat denk ik genoeg.”

Zelfs het voorspelde slechte weer voor zondag kan de pret niet drukken. Leroy: “Weer of geen weer, vanaf vier uur wordt er gebarbecued in Achtmaal.”

