Act van Songfestival-gastheer Franklin uit Den Bosch staat in de finale

Servië is door naar de finale van het Songfestival en dat is goed nieuwe voor hun Bossche gastheer Franklin van Liempt. Hij begeleidt namelijk de hele Servische delegatie tijdens hun verblijf in Nederland. "Of ze nou winnen of niet, ik moet twee dagen erna wel gewoon weer werken."

Na een lange voorbereiding en veel zenuwslopende uren was het donderdagavond eindelijk zo ver: Franklins land was aan de beurt. De drie Servische dames van de zangroep Hurricane traden live op. En na het einde van een spannende avond kregen ze het goede nieuws: ze staan in de finale.

Franklin keek live mee vanuit een speciale ruimte in Ahoy. De zogenoemde delegatiebubbel. Daar kijken de hosts samen met alle andere teamleden naar de optredens. Allemaal keurig op 1,5 meter afstand met een mondkapje op.

‘’Ik was echt blij toen ik hoorde dat de dames door waren’’, zegt Franklin. ‘’Maar het is ook een dubbel gevoel. Er deden zestien landen mee en daarvan gingen er maar tien door. Daardoor is er ook een club hosts die natuurlijk teleurgesteld wordt.’’

Maar na de overwinning is eigenlijk geen tijd om lang te feesten. "Je moet je voorstellen dat je nog geen idee hebt wat je de dag erna gaat doen", vertelt Franklin. ‘’De organisatie van het Songfestival weet natuurlijk pas donderdagavond laat welke landen doorgaan. Er wordt diezelfde nacht dus nog een script geschreven voor de vrijdag. Dat wordt waarschijnlijk op tijd opstaan dus moet iedereen goed zijn nachtrust pakken.’’

''Of Servië zaterdag nou wint of niet, na het weekend begint het gewone leven weer.''

Franklin is als gastheer verantwoordelijk voor het strak naleven van de planning en het ontlasten van de Servische crew. ''Ook zij hebben natuurlijk allerlei managers en zo bij zich, maar ik ben er ook om hen dingen uit handen te nemen. Je moet niet op een stoel gaan zitten en wachten tot ze je nodig hebben.'' Daarnaast mag de delegatie niet zomaar uit de 'Songfestivalbubbel' stappen. Franklin daarentegen wel. Dat komt soms goed van pas als er iets geregeld moet worden.

Franklin is een van de vele vrijwilligers die werken bij het Songfestival. Hij heeft twee weken vrij genomen van zijn werk in de theaterwereld om zijn rol als gastheer te kunnen vervullen. "Of Servië zaterdag nou wint of niet, na het weekend begint het normale leven weer. Ik zal mijn delegatie nog wel even uitzwaaien op het vliegveld, maar dinsdag moet ik gewoon weer aan de bak op mijn werk.’’

