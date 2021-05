Het loopt nog niet storm voor de concerten van Groots met een Zachte G

Er zijn nog steeds tickets beschikbaar voor de concertreeks 'Groots met een Zachte G' van Guus Meeuwis in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop ging vrijdag van start en er zijn twee van de vier dagen uitverkocht.

Begin deze maand liet de Tilburgse zanger weten dat de concertreeks voor één keer verhuist van het Philips Stadion in Eindhoven naar de Rotterdamse muziektempel Ahoy. "Voor de concerten in het PSV-stadion is juni vanwege corona nog te vroeg", liet Meeuwis toen weten.