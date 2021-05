Man meldt zich niet voor celstraf en wordt aangehouden in Eindhoven

Het drugslab in Vleuten (foto's: politie). vergroot

Een 40-jarige Eindhovenaar is vrijdagavond aangehouden, omdat hij zich niet had gemeld nadat hij door de rechter tot drie jaar cel was veroordeeld. De man was betrokken bij een drugslab in Vleuten.

De man werd al in april veroordeeld. Hij had met het Openbaar Ministerie afgesproken zich kort na de uitspraak zelf te melden om zijn straf uit te zitten, maar hij deed dit niet. Ook andere manieren om contact te krijgen met de Eindhovenaar hadden geen effect.

Daarop gingen Eindhovense rechercheurs naar hem op zoek. Die kwamen de man al snel op het spoor. Ze vonden hem in een huis in Eindhoven-Zuid en hielden hem daar aan.

