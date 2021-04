Ondergronds speedlab werd gerund door Eindhovenaren: tot 3,5 jaar celstraf

Interieur van het drugslab in Vleuten (foto: politie) Interieur van het drugslab (foto: politie) Interieur van het drugslab (foto: politie) Interieur van het drugslab (foto: politie) Volgende Vorige vergroot 1/4 Interieur van het drugslab in Vleuten (foto: politie)

Twee Eindhovenaren die amfetamine maakten in een ondergronds drugslab in Vleuten bij Utrecht moeten de gevangenis in. Ook de eigenaar van het lab verdwijnt achter de tralies. De rechtbank in Den Bosch legde straffen op tot 3,5 jaar.

Het lab kwam in beeld omdat de politie in Eindhoven een van de verdachten al langer in de gaten hield. Het ging om Eindhovenaar Toon V. (40) De politie vermoedde dat hij synthetische drugs aan het maken was en dat bleek te kloppen.

Vorig jaar zomer volgde de politie de man. Na een tijdje zagen ze hem van huis vertrekken. Agenten besloten hem stiekem te volgen. Hij reisde samen met de 42-jarige stadsgenoot en medeverdachte Dennis S.

Vaker veroordeeld

Ze reden zo'n 100 kilometer en kwamen aan bij een huis aan de Hof ter Wydeweg in Vleuten. Toen ze naar binnen gingen besloot de politie een inval te doen. Ze troffen beide Eindhovenaren aan. In de technische ruimte van een zwembad was een draaiend drugslab verborgen. Daar maakten ze amfetamineolie of populair gezegd: speed.

Volgens de rechtbank is bewezen dat Toon V. als laborant in het lab werkte en dus drugs maakte. Hij kreeg drie jaar cel. De man is vaker veroordeeld voor vergelijkbare drugszaken.

Vuurwapen met kogels

Dennis V. kreeg 40 maanden celstraf, net iets meer dan drie jaar dus. Dat is omdat hij thuis ook nog een vuurwapen met 16 patronen bewaarde. Dennis S. is ook een bekende in de drugswereld. Hij is vaker gepakt en veroordeeld, onder meer voor een lab in Goirle 15 jaar geleden.

De zwaarste straf was voor de 54-jarige eigenaar van het perceel, Wim K. De Vleutenaar kreeg 3,5 jaar cel. Hij krijgt die straf omdat hij een paar grammen coke en speed in bezit had én een vuurwapen met 234 patronen.

Gevaarlijk

Volgens de rechtbank hebben de verdachten anderen in gevaar bewust gebracht. Ze waren er bezig met branders, gasflessen en gevaarlijke stoffen. Naast het lab woonde een gezin en dat lag daar nietsvermoedend te slapen toen de mannen bezig waren met drugs maken.

Op de zitting een paar weken geleden had de officier van justitie tegen de Eindhovenaren ieder vier jaar cel geëist. Het OM vroeg voor de 54-jarige bewoner Wim K. 2,5 jaar celstraf.

