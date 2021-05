Promotiewedstrijd NAC Breda op de voet te volgen bij Omroep Brabant

Fans van NAC Breda in extase (foto: ANP 2019/Maurice van Steen). vergroot

NAC-supporters mogen volop dromen van een rentree in de Eredivisie voetbal. Nog een wedstrijd scheidt de ploeg van coach Maurice Steijn van een terugkeer op het hoogste niveau. Tegenstander in de finale van de play-offs om promotie is zondag NEC. Via Omroep Brabant kun je alle gebeurtenissen in Breda volgen, op diverse kanalen.

NAC plaatste zich donderdag voor de finale van de play-offs door in een ware thriller af te rekenen met eredivisionist FC Emmen. In de eerste ronde had de ploeg al afgerekend met FC Volendam. NEC was op weg naar de finale van de play-offs te sterk voor Almere City en Roda JC.

Omroep Brabant volgt de gebeurtenissen in Breda zondag online en besteedt er ook op radio en tv aandacht aan.

Op de radio wordt in De Zuidtribune tussen twaalf en twee uur 's middags volop voorbeschouwd op de promotiewedstrijd van NAC en online is rond halfvijf 's middags via een livestream de aankomst van de spelersbus bij het Rat Verleghstadion te zien.

Op dat moment wordt ook het liveblog op de site en app opgestart. Hierin wordt zowel aandacht besteedt aan de wedstrijd tegen NEC als aan de sfeer in en rond het stadion. Er is continu livebeeld te zien van het plein naast het stadion, waar naar verwachting veel supporters zich zullen verzamelen.

Uiteraard wordt ook in Brabant Nieuws op tv vanaf halfzes aandacht besteedt aan de promotiewedstrijd in Breda en vanaf kwart voor acht 's avonds volgt een extra uitzending over de ontknoping van het duel.

