Burgemeester Roosendaal voelde zich machteloos tijdens vuurwerkrellen

Tijdens de vuurwerkrellen in de wijk Langdonk in Roosendaal voelde burgemeester Han van Midden zich machteloos. Dat zegt hij in een reactie op het rapport naar de vuurwerkrellen. Hij zag wanhoop in de ogen van de bewoners en tegelijkertijd functioneerde de aansturing van de politie niet.

Als burgemeester Van Midden op maandag 23 november vorig jaar Langdonk bezoekt, heeft de wijk al een onrustig weekend achter de rug. Die maandag was het nog erger dan eerder, het escaleerde. Van Midden ziet de wanhoop in de ogen van de bewoners en tegelijkertijd een politie die niet ingrijpt. Dat moet anders, besluit hij.

Dinsdag zit hij samen met de driehoek (burgemeester, OM en politie) en besluiten ze dat de politie moet ingrijpen. Vergrijpen als wapenbezit moeten genoeg zijn om iemand aan te kunnen houden. Maar die avond gebeurt er nog steeds niets, de politie houdt niet of nauwelijks mensen aan.

Aansturing

Bij een probleem dat zo groot is als deze vuurwerkrellen, worden de politiemensen aangestuurd door een team binnen de politie die daarin gespecialiseerd is. De Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) neemt de teugels in handen en daar ging het volgens de burgemeester mis.

Hoewel de driehoek had afgesproken dat de politie zou ingrijpen, kregen de agenten op straat een andere boodschap. "De SGBO functioneerde voor geen meter", zegt Van Midden. Het team in Roosendaal valt niets te verwijten, zegt hij. "Die hebben formidabel werk geleverd en snoeihard gewerkt."

Na die dinsdag heeft de chef van de Roosendaalse politie besloten: dit moet anders, zegt de burgemeester. Ze is naar hem toegestapt en heeft zelf de aansturing overgenomen. Vanaf dat moment is volgens Van Midden de politie gaan optreden.

Machteloos

Dat ondanks het besluit van de driehoek de politie niet optrad, zorgde voor een machteloos gevoel bij Van Midden. "Ik zag hoe maandagavond de kerk en parochiewoning in de fik stonden. Ik kan niet tegen dat onrecht, als mensen die het zo verstieren voor anderen er nog mee weg komen ook."

Een ander groot kritiekpunt in het rapport is het contact van de gemeente en politie in de wijk. Daarvan zegt de Roosendaalse burgemeester dat er veel mensen in de wijken actief zijn, maar dat de informatie nergens samenkomt. Nu wordt er al veel beter met elkaar samengewerkt door informatie beter te coördineren.

'Complexe situatie'

De politie zegt in een reactie op de kritiek van de burgemeester dat er tijd nodig was om de besluiten van de driehoek op straat uitgevoerd te krijgen. "Het kwam zo plots op en er was chaos en hectiek", zegt een woordvoerder.

"Het was een oplaaiende en complexe situatie. Er moest een zorgvuldig plan van aanpak komen en daar hadden we tijd voor nodig." Daarnaast moest de communicatie naar de burgemeester beter en daar leert de politie van voor de toekomst, besluit de politiewoordvoerder.

