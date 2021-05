Vuurwerkrellen Roosendaal: passieve politie en weinig contact met de wijk

De brandweer tijdens de rellen aan het werk in Roosendaal (archieffoto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Hoe kon het zo uit de hand lopen tijdens de vuurwerkrellen in Roosendaal afgelopen november? In opdracht van de burgemeester werd onafhankelijk onderzoek gedaan en de resultaten liegen er niet om: de eerste dagen trad de politie nauwelijks op, hoewel ze daar wel de opdracht voor hadden. En zowel politie als gemeenten hadden geen idee dat het broeide in de wijk Langdonk.

Fieke Nobel Geschreven door

Tientallen betrokkenen hebben gesproken met de onderzoekers van het Verwey-Jonkersinstituut. Gemeente en politie waren niet op de hoogte was van wat er speelde in de wijk en ook niet gewend was aan zulke heftige omstandigheden. Daarnaast is er veel kritiek op het optreden van de politie.

Politie

Roosendaal werd overrompeld door de rellen. De burgemeester ziet tijdens een bezoek op maandag 23 november dat politie en ME ogenschijnlijk niks doen. Hij krijgt te horen van een agent dat ze het niet willen laten ontaarden in een kat-en-muisspel. De volgende dag komt de driehoek (burgemeester, OM en politie) bijeen en spreekt ze af dat de politie wel zal optreden. Die krijgt de opdracht mee om mensen aan te houden.

Diezelfde avond worden geen of nauwelijks relschoppers aangehouden. Ook worden er geen boetes uitgeschreven terwijl de rellen voortduren. De politie benadrukt tegenover de onderzoekers dat het moeilijk werken was in het donker en dat ze zich 'niet voldoende geëquipeerd' voelde.

Burgemeester Han van Midden spreekt vervolgens met Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de veiligheidsregio waar Roosendaal onder valt. Deze belt met de korpschef van Zeeland-West-Brabant met de boodschap dat hij van de politie verwacht dat ze doet wat hen gevraagd wordt. Veiligheidsadviseurs van de gemeente zijn geschrokken over het niveau van de politie op die dinsdag.

Informatiepositie

"Signalen dat het vreselijk uit de hand kon lopen, werden gemist", staat in het rapport. Een veiligheidsadviseur zegt dat hij er altijd vanuit ging dat hij een breed netwerk had. "Maar toen hij informatie nodig had over de situatie in bepaalde wijken merkte hij dat veel contacten verwaterd waren."

De politie bleek ook een teleurstellende informatiepositie te hebben. Burgemeester Han van Midden zegt volgens de onderzoekers dat de gemeente meer wist dan de politie in de eerste instantie. Een veiligheidsadviseur van de gemeente twijfelt er zelfs aan of de politie wel heeft gezocht naar agenten die het meesten over de wijken wisten.

De gemeente heeft weliswaar buurtpreventieteams, die bestaan uit inwoners van Roosendaal zelf, maar ook deze brachten geen oplossing. De gemeenteambtenaar die zich daarmee bezig houdt, kreeg wel appjes. Maar volgens haar wilden de buurtpreventieleden de politie niet storen tijdens hun werk die dagen en dus 112 niet bellen. Daarnaast zegt ze: "Delen met politie en gemeenten wordt vaak niet gedaan omdat men niet het vertrouwen heeft dat melden helpt."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.