Burgemeester figureert als 'eindbaas' in rap over vuurwerkrellen

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal heeft bewezen dat hij wel degelijk 'swag' heeft. Breed onderuit gezakt in een chique fauteuil, gaat hij in een hiphopvideo het gesprek aan met jongeren. Directe aanleiding zijn de vuurwerkrellen enkele weken geleden in zijn stad.

Een suf statement in het gemeentehuis zal niet helpen, moet de burgemeester gedacht hebben. Samen met rappers Benni en YSF uit Roosendaal maakte hij daarom deze video. In de reacties krijgt hij veel respect voor zijn actie:

Discriminatie

De gesprekken die de burgemeester na de rellen met jongeren voerde in zijn stad, waren aanleiding voor de video. "Wat mij verraste waren de gevoelens van discriminatie bij een deel van onze jeugd. Dat waren pittige, maar ook fijne gesprekken", schrijft de burgemeester. "Mijn doel is het gesprek hierover te openen en stil te staan bij oorzaken en oplossingen. Dat we hier wat mee moeten, dat is duidelijk."

"Ik begrijp dat deze productie gemengde gevoelens kan oproepen", erkent Van Midden. "Dat is ook precies de bedoeling. Het doel is om verbinding te zoeken met de jongeren die deze gevoelens ervaren."

Mortieren

Eind november terroriseerden jongeren de stad dagenlang met vuurwerk en brandstichtingen. Met name de wijken Langdonk en Kortendijk moesten het ontgelden. Een groep van 150 tot 200 jongeren bestookten de buurt met illegale mortieren en zelfgemaakte vuurwerkbommen.

Ook gingen onder andere een bouwkeet, een jongerenkiosk en een auto in vlammen op. Een noodverordening en preventief fouilleren waren nodig om de boel weer onder controle te krijgen.

