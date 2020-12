Rust is terug in Roosendaal na vuurwerkterreur: wijken gaan open en preventief fouilleren stopt

Jongeren staken in Roosendaal vuurwerk af met brandbaar spul (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

De noodverordening die van kracht was in vijf Roosendaalse wijken vanwege de vuurwerkoverlast is per direct ingetrokken. Dat heeft de gemeente Roosendaal dinsdagmiddag bekendgemaakt. De afgelopen dagen was het rustig, en daarom zijn de extra maatregelen niet meer nodig.

De noodverordening gold in Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en Westrand. Er was een toegangsverbod voor mensen die niets te zoeken hadden in bepaalde wijken. Ook gezichtsbedekking was verboden. Agenten mochten ook preventief fouilleren.

Cameratoezicht blijft

Volgens de gemeente houdt de politie ondanks het intrekken van de noodverordening de komende tijd nog toezicht in de wijken. Ook het cameratoezicht blijft nog in werking. Het preventief fouilleren is gestopt, maar de politie kan nog wel mensen fouilleren die mogelijk vuurwerk op zak hebben. De gemeente waarschuwt dat bij overlast de noodmaatregelen weer ingaat.

Zwaar illegaal vuurwerk

Sinds half november was het onrustig in verschillende wijken van Roosendaal. Groepen jongeren zochten elkaar op en staken zwaar, illegaal vuurwerk af. Ook stichtten zij brandjes. Daarbij werden onder meer een bouwkeet en een auto in brand gestoken. Ook werden er gebouwen vernield. De politie hield meerdere jongeren aan.

Op 24 november stelde de gemeente Roosendaal een noodverordening in die in eerste instantie tot 9 december zou duren.

