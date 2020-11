Nieuw wapen in strijd tegen vuurwerkoverlast Roosendaal: politie mag iedereen ongevraagd fouilleren

(foto: SQ Vision) vergroot

De politie gaat vanaf vrijdagavond preventief fouilleren in de wijken Kalsdonk en Langdonk in Roosendaal. De politie mag vanaf zes uur iedereen op de openbare weg controleren, ook als er geen sprake is van iets strafbaars.

De afgelopen twee dagen was het relatief rustig in Roosendaal. De dagen daarvoor werden de wijken echter geteisterd door vuurwerkterreur. Met het weekend in het vooruitzicht hebben de burgemeester en officier van justitie besloten om preventief fouilleren toe te staan. Er hoeft dus geen verdenking te zijn van een strafbaar feit.

"De controles worden zorgvuldig uitgevoerd, waarbij corona-beschermingsmiddelen worden gebruikt", aldus de gemeente Roosendaal. De controles richten zich vooral op de wijken Langdonk en Kalsdonk, omdat daar in het begin van deze week de meest incidenten plaatsvonden met zwaar (illegaal) vuurwerk. Toch mag ook in andere wijken preventief gefouilleerd worden.

'Niet prettig'

Verder zegt de gemeente: "De officier van justitie, politie en de burgemeester kunnen zich goed voorstellen dat niet iedereen het even prettig vindt om gefouilleerd te worden. Wij vragen toch uw begrip en medewerking."

