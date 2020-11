Na dagen van vuurwerkterreur beleeft Roosendaal een rustige nacht

Roosendaal was de afgelopen dagen het doelwit van relschoppers. (Foto: Christian Traets/SQ Vision) vergroot

Na dagen van onrust in Roosendaal door jongeren die de buurt terroriseerden met vuurwerk en brandstichtingen, was het afgelopen avond en nacht rustig in de stad. Dat meldt de politie.

Een groep van 150 tot 200 jongeren zocht elkaar de afgelopen tijd op in de wijken Langdonk en Kortendijk. De buurt werd bestookt met zwaar, illegaal vuurwerk, variërend van mortierbommen tot professioneel siervuurwerk. Ook werden er brandjes gesticht. Woensdagnacht gingen een bouwkeet, een hangplek en een auto in vlammen op.

Brand in kerk, molotovcocktails

Eerder was een kerkje aan de Lindenburg het doelwit en werden er vernielingen gepleegd in de buurt van een flatgebouw. Brandweerlieden moesten onder begeleiding van de ME diverse containerbranden blussen en kregen ondertussen molotovcocktails om de oren. Diverse mensen werden gearresteerd.

Burgemeester Han van Midden besloot tot harde maatregelen en kondigde dinsdag een samenscholingsverbod af voor de hele stad. Niet meer dan twee mensen mogen samen over straat en bij verdenking van vuurwerk mag er worden gefouilleerd. Een dag later scherpte hij de maatregelen nog verder aan en kwam er een noodverordening.

Noodverordening

In de wijken Langdonk, Kalsdonk, Kroeven en Westrand worden mensen geweerd die 'er niets te zoeken hebben' en geldt er een nadrukkelijk vuurwerkverbod. De harde aanpak lijkt nu zijn vruchten af te werpen. De verordening geldt tot en met 9 december.

