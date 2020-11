Buurtbewoonster in tranen om vuurwerkterreur in Roosendaal: 'Ik ben echt ongerust'

Foto: Omroep Brabant vergroot

"Het is zó onrustig, we worden er niet goed van. Wat wij hier meemaken: het lijkt wel oorlog. Ik word er nu nog emotioneel van." Zo reageert een huilende inwoonster van de Roosendaalse wijk Langdonk. Rondom winkelcentrum Lindenburg terroriseren jongeren de buurt al dagenlang met zwaar illegaal vuurwerk en brandstichtingen.

"Je durft 's avonds de straat niet meer op en bent blij dat je auto 's ochtends nog heel is. En dat provoceren en mentaliteit van die jeugd... Het is niet normaal. Terwijl ze dáár de brand bij de kerk staan te redden, gaat het hier gewóón door. Je hoort ze gillen en lachen. Bang? Ja, en echt ongerust."

Voor de omwonenden van de Lindenburg is overlast al lang geen nieuws meer. Het regent al jaren klachten over drugsdealers, overlast, bedreigingen en vandalisme. In 2012 kwam het winkelcentrum uitgebreid in het nieuws toen een grote groep gewapende jongeren de voormalige C1000-supermarkt bestormen. Maar ondanks meerdere gebiedsverboden en veiligheidsmaatregelen zoals cameratoezicht zijn de problemen in 2020 nog steeds verre van verdwenen.

"We hebben al heel veel overlast gehad toen we hier 7,5 jaar geleden kwamen wonen", aldus de vrouw. "Maar dat was een andere groep. En echt uit de wijk. Maar dit? Dit is niet te vertellen als je het niet gehoord of gezien hebt. Er moet écht iets gebeuren, want dit kan zo niet verder."

Maat is vol

Burgemeester Han van Midden deed dinsdagmiddag een eerste aanzet. Hij is de overlast spuugzat en heeft een samenscholingsverbod ingesteld die om zes uur inging. "Jongeren hebben moeite met het coronabestaan. Dat snap ik echt volkomen", aldus de burgemeester. "Tegelijkertijd legitimeert je dat niet om je zo te gedragen. De maat is vol."

