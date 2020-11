8 arrestaties na nieuwe maatregelen tegen vuurwerkoverlast in Roosendaal

Politiecontroles woensdagavond in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

In Roosendaal zijn woensdagavond acht mensen aangehouden. In de stad is woensdag een noodverordening ingegaan om de aanhoudende vuurwerkoverlast te bestrijden. Sinds dinsdag geldt voor heel Roosendaal al een samenscholingsverbod. Niet iedereen lijkt zich nog aan de nieuwe regels te houden.

Verschillende agenten waren op de been om de voortdurende overlast door vuurwerk te bestrijden en te handhaven op de noodverordening die woensdag door de burgemeester werd uitgevaardigd.

De acht opgepakte mannen komen onder meer uit Bosschenhoofd, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Zundert en Achtmaal. Ze werden opgepakt voor uiteenlopende feiten als handel in drugs, geen identiteitsbewijs kunnen tonen, overtreden noodverordening en overtreden van het samenscholingsverbod. Een van hen had een mes bij zich.

De mannen werden aangehouden in de buurt van de Evelindeflat en de Saskiadonk, meldt de politie. Dat is in de wijk Langdonk. Eerder op de dag waren al twee arrestaties verricht.

Stopgesprekken

Daarnaast hebben rechercheurs met verschillende mensen zogeheten stopgesprekken gevoerd. Aan deze mensen is verteld dat het niet getolereerd wordt dat er oproepen tot rellen of om vuurwerk te gooien via sociale media worden verspreid.

De afgelopen dagen staken groepen jongeren zwaar vuurwerk af en stichtten brandjes op verschillende plekken in Roosendaalse wijken.

Door de noodverordening en een samenscholingsverbod kan de politie mensen weren die niets in de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand in Roosendaal te zoeken hebben.

Geldige reden

Politiemensen controleerden woensdag of personen een geldige reden hadden om een van de wijken in te gaan. Mensen die zonder aanleiding een wijk wilden, werden weggestuurd.

