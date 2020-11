Jongeren gaan los met benzine en mortierbommen, dit gebeurt er 's nachts in Roosendaal [VIDEO]

Professioneel vuurwerk ontploft op de grond. vergroot

Het is al twee weken erg onrustig in de wijk Langdonk in Roosendaal. Groepen jongeren terroriseren de buurt met zwaar vuurwerk en hebben lak aan de politie. Op videobeelden is goed te zien over welk zwaar vuurwerk de jongeren beschikken.

Wanneer de video precies is gemaakt, is niet duidelijk, maar dinsdagavond rond elf uur werden de beelden online gezet. Als de video dinsdagavond is gemaakt, dan betekent dat dat de jongeren zich niet aan het samenscholingsverbod van de burgemeester houden en gewoon doorgaan met hun praktijken. Er gaat van alles de lucht in, van zware vuurwerkbommen tot het meest professionele zware siervuurwerk.

Na een minuut is in de video te zien hoe gevaarlijk de jongens bezig zijn: aan een volle jerrycan met waarschijnlijk benzine is een mortierbom geplakt. Vervolgens ontstaat een vuurzee op een grasveld en gaat de mortierbom ook nog af.

In de video is te zien dat het gaat om een mortierbom of shell van 5 inch. Normaal wordt zo’n stuk vuurwerk via een lanceerbuis afgeschoten door een professional. Op 100 tot 200 meter hoogte is dan een enorm vuurwerk te zien.

Levensgevaarlijke toeren

De jongeren in Roosendaal halen levensgevaarlijke toeren uit door deze shell op de grond tot ontploffing te brengen. Ook in de rest van de video is te zien dat de jongeren beschikken over zwaar vuurwerk. De langsrijdende politieauto’s deren de jongeren niet.

Maandagavond liep het al volledig uit de hand in de wijk Langdonk in Roosendaal. Een grote groep jongeren stak veelvuldig vuurwerk af en stichtte brandjes. Ook ontstond er brand in een voormalig kerkje aan de Lindenburg, vermoedelijk ook door vuurwerk.

