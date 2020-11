Vuurwerkterreur in Roosendaal gaat door: brandweer bestookt met molotovcocktails

Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Christian Traets/SQ Vision

Het was dinsdag ondanks het samenscholingsverbod voor de tweede avond op rij onrustig in de Roosendaalse wijk Langdonk. Opnieuw werden brandjes gesticht en mortieren afgevuurd. In totaal zijn vijf mensen opgepakt.

Brandweerlieden moesten onder begeleiding van de ME diverse containerbranden blussen en kregen ondertussen molotovcocktails om de oren. Daarnaast brandde op de nabijgelegen Valeriuslaan een bouwkeet uit. Op de Luciadonk werd een buitenbrand gemeld.

De politie hield één man aan vanwege belediging. Bij de Evelindeflat werden vier mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. In de buurt van het flatgebouw waren vernielingen gepleegd.

Ontoelaatbaar

"Hopelijk blijven de hulpverleners ongedeerd en komen ze allemaal weer veilig thuis bij hun gezinnen", reageert Maarten Brink, voorzitter van de politiebond ACP Zeeland-West-Brabant. "Mortierbommen afschieten is levensgevaarlijk.

Als je die dingen richt op mensen is dat poging tot doodslag en dus crimineel gedrag. Ontoelaatbaar! Het is heel goed dat het bestuur in de persoon van de burgemeester daar samen met de politie fors tegen optreedt."

