Opnieuw vuurwerkoverlast in Roosendaalse wijk Langdonk, burgemeester 'ontdaan'

Er werden auto's in brand gestoken tijdens nieuwjaarsnacht in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

De ME moest op oudejaarsavond ingrijpen om te voorkomen dat de situatie in de Roosendaalse wijk Langdonk uit de hand liep. Er waren verschillende branden in de wijk, waar het al langer onrustig is. Het gebied werd korte tijd afgezet, na één uur 's nachts werd het weer rustiger.

Malini Witlox Geschreven door

Onduidelijk is hoeveel schade er is, dat wordt later deze week bekend gemaakt door de veiligheidsregio.

'Ik had écht anders verwacht'

Burgemeester Han van Midden zegt 'enigszins ontdaan' te zijn door de gebeurtenissen in de wijk: "Ik had écht anders verwacht en de wijk een rustigere jaarwisseling gegund, na de gebeurtenissen en inspanningen in de afgelopen weken. We nemen dit uiteraard mee in het onderzoek waar de gemeenteraad om heeft gevraagd. En we blijven in 2021 én daarna inzetten op het aanpakken van de ordeverstoorders."

In november was het al onrustig in Langdonk. Er werd dagenlang zwaar vuurwerk en zelfs mortierbommen afgestoken, waardoor sommige buurtbewoners amper meer over straat durfden. Een kerk werd vernield en er werd brand gesticht.

Door invoering van een tijdelijk samenscholingsverbod kwam de rust terug. Niet meer dan twee mensen mochten samen over straat en er kwam een noodverordening.

De brandweer had een drukke avond. Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

LEES OOK

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.