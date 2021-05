Trainer Klaas Wels verruilt TOP Oss voor MVV Maastricht

Klaas Wels (foto: VI Images). vergroot

Klaas Wels heeft een nieuwe club. De trainer, die dertien jaar werkte bij TOP Oss, gaat aan de slag bij MVV Maastricht. Wels is de opvolger van Darije Kalezic. Hij begon in 2008 in Oss en was er de afgelopen vier jaar hoofdtrainer.

TOP Oss eindigde dit seizoen net boven MVV op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil tussen de twee ploegen was één punt.

Kalezic ondertekende vorig jaar nog een contract voor twee seizoenen in Maastricht, maar de 51-jarige oud-profvoetballer vertrekt nu al. "Onze samenwerking is heel intensief geweest en dat heeft heel veel energie van mij vereist", zegt Kalezic.

'Wels past prima bij MVV'

De Maastrichtse clubleiding denkt dat Wels (47) de ingezette lijn onder Kalezic kan doorzetten. "Hij is een man die prima past bij MVV. Wels zet de ingezette lijn van Darije Kalezic voort en dat is precies waar wij als MVV ook op zoek naar zijn gegaan", zegt algemeen directeur Erik Noor.

Wels wil met MVV ‘stap voor stap’ richting de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Limburgse club degradeerde in 2000 uit de hoogste afdeling. Regilio Vrede blijft aan de trainersstaf van MVV verbonden, hij en Wels werkten eerder bij TOP met elkaar. Wels is voor twee jaar vastgelegd.

