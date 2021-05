Hairstylist John Beerens heeft ruim 8 ton tegoed van frauderende werknemer

Foto: John Beerens. vergroot

Een oud-administratief medewerker van John Beerens moet de hairstylist uit Tilburg minstens 810.000 euro terugbetalen. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald in een zaak die Beerens had aangespannen tegen zijn ex-controller. Deze man heeft tussen augustus 2018 en mei vorig jaar misbruik gemaakt van zijn functie door het geld achterover te drukken. De rechter spreekt van een wanprestatie.

Mogelijk moet de man met een bedrag van zelfs meer dan een miljoen euro over de brug komen. De precieze hoogte is nog niet vastgesteld, onder meer omdat de belastingdienst Beerens naheffingen heeft opgelegd die een gevolg zijn van de fraude.

Ex-vrouw voorlopig vrijuit

De voormalige werknemer was binnen de onderneming JohnBeerens.com verantwoordelijk voor een groot deel van de (financiële) administratie. Hij wist de bedragen over te maken naar bankrekeningen die op zijn naam staan en op die van zijn toenmalige partner. Deze vrouw, die inmiddels van de man is gescheiden, was ook gedaagd. Volgens de rechtbank kon echter niet worden bewezen dat zij had kunnen weten waar het geld vandaan kwam.

Beerens zijn advocaat Hans Kamerbeek uit Tilburg nemen hiermee geen genoegen. Tegen dit deel van de uitspraak hebben ze beroep aangetekend.

'Gelukkig met de uitspraak'

Zolang deze zaak loopt onthoudt Beerens zich van commentaar. Ook wil hij het verloop afwachten van de strafrechtelijke procedure die tegen zijn ex-medewerker in gang is gezet. “Maar we zijn in grote lijnen wel gelukkig met de uitspraak van de rechtbank”, aldus Kamerbeek.

Beerens is al lang een bekend gezicht in de kappers- en showbizzwereld. De beautyspecialist won diverse prijzen en werkte mee aan verscheidene televisieprogramma’s, zoals Holland’s Next Top Model en Steenrijk, Straatarm.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.