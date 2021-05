Auto knalt tegen lantaarnpaal, twee gewonden

Bij een ongeluk op de Borchwerf in Roosendaal zijn zaterdagmiddag twee gewonden gevallen. De auto waarin het tweetal zat botste tegen een lantaarnpaal.

Zowel de automobilist als zijn bijrijdster raakte gewond en zijn allebei per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto tegen de lantaarnpaal is gebotst is onduidelijk.