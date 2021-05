Sfeeractie NAC-supporters zorgt voor file op de A58

Wachten op privacy instellingen... foto: Perry Roovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-supporters blokkeren de snelweg

Op de A58 was zaterdagmiddag veel vertraging omdat NAC-supporters die de spelersbus aanmoedigden de snelweg blokkeerden. Sommige supporters stonden zelfs midden op de snelweg of hadden hun auto op de vluchtstrook geparkeerd. De spelers en trainer van NAC toonden zich dankbaar na de sfeeractie.

Ron Vorstermans Geschreven door

De bus met de spelers reed zaterdagmiddag vanuit Breda naar het hotel in Bosschenhoofd. Honderden supporters hadden zich naast de snelweg en op viaducten verzameld om de spelers aan te moedigen, onder meer met fakkels en vuurwerk.

Sommige supporters stonden zelfs midden op de weg of in de berm. De spelersbus moest daarom met een slakkentempo over de snelweg rijden, wat voor veel vertraging zorgde. Richting Roosendaal liep de file tussen knooppunt Princeville en Etten-Leur erg snel op.

Trainer onder de indruk

Trainer Maurice Steijn zegt dat het moment voor kippenvel zorgde, zowel bij de spelers als bij hemzelf. "Extra stimulans hebben ze niet nodig morgen", lacht hij. "Het was super bijzonder. Van jong tot oud staan ze hier achter de club: het is echt waanzinnig. Bij NAC-supporters verbaast mij niets meer."

Play-offs voor promotie

NAC bereikte de finale van de plays-offs door donderdag in de halve finale na verlenging (1-1) via strafschoppen van FC Emmen te winnen. NAC speelt de finale zondag in het eigen Rat Verlegh Stadion tegen NEC Nijmegen.

De sfeer zit er goed in in Breda. De vraag naar kaartjes is enorm. Er is zelfs een promotiebonus van 100.000 euro. Aanvankelijk stelden dertien sponsoren gezamenlijk 65.000 euro beschikbaar voor als de Bredase voetballers, maar sinds vrijdag doen er zeven extra bedrijven mee.

