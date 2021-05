Garage vol gratis speelgoed: 'Mensen hebben lichtpuntjes nodig'

Wachten op privacy instellingen... Het speelgoed valt enorm in de smaak. Isabel is blij met haar nieuwe speelgoed. (foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/3 Gratis speelgoed uitzoeken bij Pompidom in Deurne

Het begon met een speelgoedinzameling voorde feestdagen, maar dat liep een beetje uit de hand. Inmiddels is Pompidom Speel Goed in Deurne een waar speelgoedparadijs. Ouders en kinderen met een kleine beurs mogen namelijk gratis komen winkelen bij Ans en Charles.

"Wij verzamelen speelgoed voor ieder kind dat het gebruiken kan", legt Ans van den Broek (55) uit. Dat begon met een oproep via Facebook door Charles Engelen (47) om speelgoed in te zamelen voor de feestdagen. "Sindsdien komt het met vrachtladingen tegelijk binnen."

Alleen bleven er nadat ze de laatste cadeaus op 21 december uitdeelden stapels speelgoed over. "Twee dagen erna, besloten we een speelgoedwinkel te openen. Op 24 december opende we 'Pompidom voor elk kind' en sindsdien is het gekkenhuis", vertelt Ans met trotse lach op haar gezicht.

De garage van Charles staat zo vol dat je een beetje voorzichtig moet zijn. "Een week of vier geleden hadden we alleen al 233 spelletjes", vertelt Charles trots. Via de Facebookpagina van Pompidom kunnen mensen zich aanmelden om langs te komen in Deurne. "Het is vooral voor de minima, maar iedereen is welkom."

Trots

Charles ziet juist in deze coronatijd de toegevoegde waarde van Pompidom. "Denk aan gezinnen die vorig jaar nog twee banen hadden en nu één en een stap terug moeten doen. Ik noem dat zelf het grijze gebied. Ze pissen net langs het potje, want ze lopen net alle subsidies mis. En die kunnen dus lekker hier komen shoppen voor niks."

Ans bij het 'wagenpark' (foto: Omroep Brabant) vergroot

Hij heeft zijn hele garage verbouwd en steekt er veel tijd in, maar met liefde. "Geld maakt niet gelukkig, een blij kind wel." Charles zit 's avonds met een heel brede glimlach op de bank door zijn 'werk' bij Pompidom. Hij en Ans zijn trots op wat ze in zo'n korte tijd bereikt hebben en worden gelukkig van al die blije gezichten van ouders en kinderen in hun winkel.

'Waanzinning'

Fransiska is alleenstaande moeder en heeft het niet heel breed. Waar veel minima het moeilijk vinden om gebruik te maken van dit soort initiatieven, vond zij het niet lastig een afspraak te maken. "Het zijn hele open en spontane mensen en je kan altijd bij ze terecht." Pompidom hoopt ook dat mensen die het nodig hebben ze beter weten te vinden en contact opnemen.

Voor haar en haar kinderen Isabel en Davey is het echt een uitje. "Dit is voor mij hetzelfde als voor een ouder die wel naar de Intertoys kan. Ik vind dit waanzinnig, vooral voor de kinderen dat ze eens wat nieuws kunnen uitzoeken", vertelt Fransiska die het ook goed vind dat speelgoed zo hergebruikt wordt.

Uitbreiden

Er komt nog steeds heel veel speelgoed binnen bij Ans en Charles. Zoveel dat het huis van Ans inmiddels als opslag gebruikt wordt. "We zijn op zoek naar een groter pand in Deurne", vertelt ze. Ondanks de beperkte ruimte blijft al het speelgoed welkom. "Als het maar niet stuk is én de mensen even contact met ons opnemen via Facebook of WhatsApp."

"Ik ken allebei de kanten van de medaille", vertelt ze. "Ik ben zelf minima geweest, maar ik heb ook vier banen tegelijk gehad en kom uit het welzijnswerk. Ik ken de dieptepunten, maar toen waren er ook mensen die mij overeind hielpen. Mensen hebben gewoon lichtpuntjes nodig."

App ons!

