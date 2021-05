Brabant duimt voor NAC, maar Escharen niet

Bart van Rooij in duel (foto: ANP). vergroot

Niet overal in Brabant is het feest als NAC zondagavond de finale van de play-offfs wint. In Escharen bijvoorbeeld, het thuishonk van Bart van Rooij. De 19-jarige vleugelverdediger van NEC wordt daar zondag gesteund door vader, moeder, zus en talloze vrienden.

Ron Vorstermans Geschreven door

‘Ongelofelijk trots’ is ze, vertelt zus Britt. Samen met haar vader en moeder verwacht ze zondag bibberend van de zenuwen op de bank te zitten om naar NAC-NEC te kijken, en wel in haar ouderlijk huis in Escharen. Ze zal niet de enige zijn in het dorp, dat sowieso al onder de rook van Nijmegen ligt.

Bart is er geboren en getogen. Iedereen kent hem. “Hij heeft altijd hier in de lokale voetbalvereniging gevoetbald. De mensen in het dorp genieten daarvan”, zegt vader Coen. Toch is hij niet de inspiratie. “Ik heb nooit gevoetbald. Die liefde heeft hij van zijn moeder”, lacht hij.

Moeder Karin kan het nog steeds amper bevatten. “Hij is op zijn negende begonnen bij NEC. Ieder jaar kwam hij een stapje verder. Uiteindelijk werd hij gevraagd voor het eerste en mocht hij debuteren. Dat was geweldig, een prachtige avond”, legt ze uit.

"Het hele dorp leeft mee."

En nu kan Bart een sleutelrol spelen in het promoveren van de Nijmegenaren naar de eredivisie. Maar ja, dat gaat dan wel ten koste van Brabants dierbare NAC Breda. In Escharen kunnen ze daar wel mee leven.

Er hangen bij sommige vrienden van het gezin zelfs spandoeken en ballonnen om Bart aan te moedigen. “Het hele dorp leeft mee”, vertelt Britt. “Hier in de straat wonen veel vrienden. We zullen de wedstrijd apart gaan kijken, maar het voelt alsof we samen zijn.”

Het afscheid zondagochtend was dan ook beladen. “We hebben hem samen uitgezwaaid”, vertelt Karin. “Met zijn drietjes. We hebben heb heel veel succes gewenst. En ja, natuurlijk hopen we op een goede uitslag.”

In Breda en omstreken zullen ze ongetwijfeld hetzelfde doen.

