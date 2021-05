Politieagent haalt nat pak bij nachtelijke achtervolging van twee jongens

De politie heeft vrijdagnacht twee jongens aangehouden die bij een woning in het centrum van Eindhoven een ruit hadden vernield. Volgens de melding waren de daders weggerend richting de Dommel. Agenten zagen twee jongens wegrennen die voldeden aan het signalement en een agent ging er te voet achteraan.

Hij had er geen rekening mee gehouden dat één verdachte het water in zou gaan. Zonder enige aarzeling sprong de agent achter hem aan het water in. Hierdoor werden allebei de jongens aangehouden. Eén van hen werkte niet mee en om hem onder controle te krijgen werd pepperspray gebruikt.