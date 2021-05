Promotiedroom NAC valt in laatste minuut in duigen

Teleurstelling bij NAC-spelers na de tegengoal vergroot

NAC is er zondagavond niet in geslaagd de Eredivisie te bereiken. In de finale van de play-offs ging het in de laatste minuut fout. NAC kan zich hierdoor op gaan maken voor nog een jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Wat viel er op bij het drama in Het Rat Verleg Stadion?

1. Supporters in stadion

Het onthaal bij het stadion was al ongezien in Nederland, duizenden supporters stonden klaar om de spelers een laatste keer te steunen. Het was een vervolg op de eerdere sfeeracties deze week bij onder andere het spelershotel.

In het stadion was de sfeer er niet minder om. Ondanks dat er 'maar' 2500 supporters zaten werd het Rat Verlegh Stadion een ware heksenketel. De supporters stonden vanaf minuut één achter het elftal. Voor de meeste fans was het meer dan een halfjaar geleden dat zij in het stadion mochten.

2. Foutenfestival

Voor goed voetbal moest je zondagavond niet in Breda zijn. De belangen van de wedstrijd waren groot. Dat merkte je op de tribune maar zeker ook op het veld. De spelers stonden onder hoogspanning en leken bevangen door de spanning. Een waar foutenfestival was het gevolg.

Dat de 0-1 van NEC voortkwam uit een fout van doelman Nick Olij was geen verrassing. Tien minuten daarvoor was er ook al miscommunicatie met Dion Malone. Die situatie liep nog met een sisser af. Bij de 0-1 dook de NAC-goalie naast de bal waardoor Cas Odental de Nijmegenaren op voorsprong zette.

3. NAC drukt en speelt met passie

Na de 0-1 van NEC ging NAC al meer drukken maar in de tweede helft kwam er een overtreffende trap van druk zetten. Werkelijk alle spelers stonden op de helft van NEC. Ondanks dat écht grote kansen uitbleven was aan alles voelbaar dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. NAC speelde met passie en gaf niet op.

De storm werd nog extra aangezet toen trainer Maurice Steijn twee spitsen extra bracht. Zowel Mario Bilate als Sydney van Hooijdonk werden ingebracht. Het bleek een gouden zet want binnen een paar minuten was het uitgerekend het kind van de club dat NAC terug in de wedstrijd bracht. Van Hooijdonkt tikte de voorzet van Schouten keurig binnen.

4. Horrorscenario

Terwijl heel het stadion dacht dat NAC erop en erover zou gaan ging het tien minuten voor tijd juist achteruit lopen. De pijp was leeg en de spelers konden niet meer. Vlak voor tijd ging het dan ook alsnog mis.

Een voorzet vanaf de linkerkant komt terecht bij Okita die de bal uit de lucht achter Olij weet te krijgen. Een horrorscenario. Spelers van NAC vielen als bosjes neer op het veld. Er was te weinig tijd om deze klap te boven te komen.

