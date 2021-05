Basketballers Heroes Den Bosch krijgen pak slaag van ZZ Leiden

De basketballers van Heroes Den Bosch hebben in de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs om het kampioenschap een pak slaag kregen van ZZ Leiden. In de eigen Vijf Meihal zegevierden de Leidenaren met 112-87.

Het was de vierde keer dit seizoen dat de twee ploegen het tegen elkaar opnamen. De vorige drie duels werden gewonnen door Den Bosch, dat op jacht is naar zijn zeventiende landstitel. Dit keer was drievoudig landskampioen Leiden op alle fronten oppermachtig. Na het eerste kwart was de wedstrijd eigenlijk al beslist (32-13).