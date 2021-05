Vermiste Limburger in Casteren is Richard Braun (64), meldt de politie

De man naar wie de politie de afgelopen dagen zocht in het buitengebied van Casteren, is de 64-jarige Richard Braun. Dat meldt de politie.

Braun is vermoedelijk het laatst gezien op 21 mei 2021 om 19.30 uur in Spoordonk lopend richting Oirschot. Hij was te voet, heeft grijs haar en vermoedelijk geen gezichtshaar. Hij draagt donkere kleding, zonder verdere opvallende bijzonderheden.