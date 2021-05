Illegaal feest in fietstunnel A50, bezoekers moeten zelf rommel opruimen

Foto: Instagram Politie Oss vergroot

De politie heeft een illegaal feest beëindigd in een fietstunnel onder de A50 bij Nistelrode. In de nacht van zaterdag op zondag waren er in totaal zo'n 25 tot 30 mensen aan het feesten.

Het feest werd rond drie uur 's nachts ontdekt door de politie. Op het moment dat de agenten bij de fietstunnel onder de A50 aankwamen, waren er zo'n 25 tot 30 mensen aan het feesten. De illegale 'rave' veroorzaakte de nodige geluidsoverlast.

Er zijn meerdere bekeuringen uitgeschreven voor foutparkeren, het niet tonen van een identiteitsbewijs en het drinken van alcohol op de openbare weg. De DJ krijgt daarnaast ook boete voor het veroorzaken van geluidsoverlast.

Opgepakt

Verder is er een 45-jarige man uit Eindhoven opgepakt door de politie vanwege rijden onder invloed van drugs. Hij weigerde mee te werken aan een bloedproef, maar zijn rijbewijs kon hij direct inleveren.

Uiteindelijk hebben de agenten iedereen gevorderd weg te gaan, maar niet voordat de feestgangers de boel zelf hadden opgeruimd in en rond de fietstunnel.

