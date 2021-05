ME grijpt in bij NAC-stadion: meerdere relschoppers opgepakt

De politie in Breda geeft zondagavond op moeten treden na afloop van de cruciale wedstrijd tussen NAC Breda en NEC (1-2). Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Ook werden er vernielingen gepleegd. Meerdere mannen zijn opgepakt.

Volgens de politie werd iemand onwel in het gebied waar de relschoppers actief waren. "Politie en brandweer zijn onder deze zware omstandigheden die persoon aan het reanimeren tot een ambulance beschikbaar is en ter plaats kan komen. Geef hulpdiensten de ruimte!", meldt de politie op Twitter. Verdere aanhoudingen in Breda worden niet uitgesloten.