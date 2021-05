Coronanieuws: 457 nieuwe besmettingen in Brabant

07.36



De directeur van een laboratorium in het Chinese Wuhan ontkent dat zijn medewerkers in november 2019 ziek zijn geworden als gevolg van een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Hij reageert op berichten van Amerikaanse inlichtingendiensten over het lab waar onderzoek werd gedaan naar pathogene virussen, zoals het coronavirus, waar The Wall Street Journal zondag over schreef. Directeur Yuan Zhiming spreekt van 'een regelrechte leugen die uit het niks komt'.