Coronanieuws: dak- en thuislozen vanaf deze week ingeënt tegen corona

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het belangrijkste nieuws met betrekking tot de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Dak- en thuislozen worden vanaf deze week ingeënt tegen het coronavirus.

Liveblog

03.30 Dak- en thuislozen vanaf deze week ingeënt tegen corona

Dak- en thuislozen worden vanaf deze week ingeënt tegen het coronavirus. GGD-medewerkers en artsen zullen mensen prikken bij opvanglocaties en met mobiele prikteams. Volgens de GGD leven naar schatting ongeveer 60.000 mensen zonder dak boven hun hoofd in Nederland. Tot dusver is contact gelegd met ongeveer 25.000 van hen. Opvangcentra, gemeenten, kerken, het Rode Kruis en het Leger des Heils helpen om de lastig te bereiken groep in kaart te brengen.

